Watford Başkanı Scott Duxbury: ‘Futbol hakkında konuşmak bile beni rahatsız ediyor…’

İngiltere Premier League kulüplerinden Watford’da Başkan Scott Duxbury ülkede Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) üzerindeki yük azalmadan, futbol karşılaşmalarının yeniden başlamaması gerektiğini söyledi.

Scott Duxbury, “Bu aşamada futbol hakkında bile konuşmaktan rahatsız oluyorum çünkü her gün insanlar ölüyor, NHS üzerinde stres var ve bu önceliğimiz olmalı. Bu dönemde futbolun önemli olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Watford sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında stadyumunu Watford, Hemel Hempstead ve St Albans Hastaneleri personeline açmıştı.

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İngiltere Premier League kulüplerinin cuma günkü toplantısında lig maçlarının ne zaman başlayabileceği tartışılacak. İngiliz basınında Premier League maçlarının hazirandan erken başlaması beklenmezken son olarak Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, “Tüm futbol ailesine destek sağlamak için futbolun mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması amacıyla kişisel olarak Premier League’le görüşmeler halindeyim” ifadelerini kullanmıştı.