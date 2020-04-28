SON DAKİKA | Efsane futbolcu Michael Robinson hayatını kaybetti

Kanser hastası olan Ada futbolunun efsane golcüsü Michael Robinson, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. 2018 yılından bu yana cilt kanseri tedavisi gören İrlandalı eski futbolcunun vefat haberi, kendisine ait sosyal medya hesabından duyuruldu.

Ailesi tarafından yazıldığı belirtilen Twitter paylaşımında “Büyük bir üzüntü içinde Michael Robinson’ın hayatını kaybettiğini bildirmek isteriz. İçimizde büyük bir boşluk ve unutulmaz anılar bırakarak aramızdan ayrıldı. Onu mutlu eden herkese çok teşekkür ederiz. Asla yalnız yürümedi” denildi.

Preston altyapısında yetişen Michael Robinson, Manchester City ve Brighton formaları giydikten sonra 1983 yılında Liverpool’a transfer olmuştu. Queens Park Rangers ve Osasuna formaları da giyen Michael Robinson, 1989 yılında İspanyol ekibinde futbol kariyerini noktalamıştı.

Michael Robinson, Liverpool forması ile Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Efsane isim, futbolculuk kariyerinin ardından spor yorumcusu olarak futbol dünyasının içinde yer almaya devam etmişti.