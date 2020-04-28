Rıdvan Dilmen: Fransa’nın ardından gelecekler

Rıdvan Dilmen, Fransa’da Ligue 1 ve Ligue 2’de bu sezonun oynanmayacağının açıklanmasının ardından birçok ligin de bu kararın ardından sezonu tamamlamayacağını söyledi. Fransa’nın kararının tesadüf olmadığını belirten Dilmen, “Fransa Başbakanı tüm spor müsabakalarını Eylül ayına kadar iptal etti… Daha önce Belçika, ardından Hollanda vermişti bu kararı. Ancak Fransa’nın aldığı bu kararın çok tesadüf olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

‘İLK CİDDİ ÇIKIŞA YAPAN FRANSA’NIN ARDINDAN…’

UEFA ve FIFA’nın tavsiyelerini birçok ülkenin dinlemeyeceğini de söyleyen yorumcu, “Kısa bir zaman içinde Avrupa’daki hatta dünyadaki önemli liglerin devletlerinden de aynı kararı bekliyorum. “Banane UEFA’nın, FIFA’nın tavsiyelerinden” diyerek ilk ciddi çıkışı yapan Fransa’nın ardından gelecekler olacağını düşünüyorum” dedi.