Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi: ‘Başka ülkede oynamaya hazırız’

Fransa’da Ligue 1 ve Ligue 2 hükümetin corona virüsü ile mücadele kapsamında aldığı önlemler sonucunda iptal edilirken Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG’nin iç saha maçlarını başka bir ülkede oynamayı kabul edeceğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, lig usülü oynanan hiçbir profesyonel spor müsabakasının eylülden önce başlamayacağını ifade ederken 165 bin 842 vakanın görüldüğü Fransa’da son olarak ölüm sayısı 23 bin 660 olarak açıklandı.

ABD, İspanya ve İtalya’nın ardından corona virüsü nedeniyle en çok can kaybının görüldüğü dördüncü ülke olan Fransa’da iptal edilen Ligue 1 sezonunda Avrupa kupalarına kimlerin katılacağı mayısta açıklanacak. Fransa’nın, UEFA’nın tavsiyesine uyarak hak kazananları son sıralamaya göre belirlemesi bekleniyor.

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Al-Khelaifi, “Elbette Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde ise UEFA’nın kararına göre ne zaman ve nerede oynanacaksa mücadele etmeyi planlıyoruz. Fransa’da oynamamız mümkün olmazsa maçlarımızı oyuncularımız ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığını da düşünerek yurtdışında oynayacağız” dedi.

UEFA ülkelere nihai kararlarını vermeleri için son tarih olarak 25 Mayıs’ı işaret etti. Aynı zamanda sezonlarını iptal etmeye karar veren ülkeler, bu tarihte gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan takımların da listelerini verecek. UEFA, seçimleri inceleyecek ve gerektiği takdirde değişikliğe gidebilecek.