Neslihan Demir ilgin Aziz Yıldırım anısını anlattı! ‘İstersen Tenerife’yi satın alalım’

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler TRT SPOR Instagram hesabında Şeyda Şenürek’in sorularını yanıtladı. Güler liglerin tekrar başlamadan önce sporcuların 3 – 4 haftalık hazırlık süreci geçirmesi gerektiğini söyledi. Güler, coronavirüs salgını nedeniyle evde zamanını temizlik yaparak yemek yaparak ve bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyledi.

Kariyerini bitirdikten sonra çok zorlandığını söyleyen Güler, “Kariyerimi bitirdikten sonra ilk zamanlar çok zordu önceden planlı programlı yaşıyorduk şuan öyle elimde program olmayınca aynı anda 3-4 kişiyle sözleşip unuttuğum zamanlar oldu. Normalde ben gideceğim yere çok erken giderim şimdi artık bir ajandam var neler yapacağımı planlayarak hareket ediyorum.”

‘MAÇ İZLEYEMİYORUM KENDİMİ KAYBEDİYORUM’

Voleybolu bıraktıktan sonra çok heyecanlandığı için maçları izleyemediğini belirten Güler, “Sahanın içinde olmak çok daha keyifli dışardayken kimin ne yapacağı belli değil ama sahanın içinde en azından ne yapacağını bildiğin için çok daha iyi ve rahat oluyorsun. O yüzden maç izleyemiyorum kendimi kaybediyorum çünkü kontrol ben de değil o zamanlarda.” diye konuştu.

‘ALAMAYACAĞIMIZ MADALYA YOK’

Ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Milli Takımı da değerlendiren Güler, “2012 Olimpiyatlarında açılışta bayrağı ben taşıdım o gün saat geçmedi, erkenden giyindim bekledim bir de biz T harfi olduğu için açılışı da izleyemedik. O sıra düşünüyorum bayrak ağır mıdır allahım ne olur düşmeyeyim dedim çok şükür bayrağımızı taşıdım bu gurur verici bir andı. Şimdi olimpiyatlarda başına çok zor bir turnuva bizim grubumuz çok zor ama hepsi yendiğimiz takımlar maç final havasında geçecek eğer o düşünceyle çıkarsak alamayacağımız madalya yok diye düşünüyorum.”dedi.

İLGİNÇ AZİZ YILDIRIM ANISI ‘TENERİFE’Yİ SATIN ALALIM’

Neslihan Demir Güler’den Aziz Yıldırım anısı… “Ben Tenerife ile anlaşmıştım. Sonra Fenerbahçe beni istedi. Hatta Aziz Yıldırım, ‘Kızım istersen Tenerife’yi satın alalım, seni oradan alalım.’ demişti” pic.twitter.com/5dgSt9pEEH — TRT Spor #EvHayatDolu (@trtspor) April 27, 2020

‘KULÜPLERİN DURUMU DAHA ZOR’

Lige verilen aranın ardından ne zaman başlayacağı ve sporcuların hazırlık süreçleri hakkında da konuşan Güler, “Çok zor olur profosyonel sporcular için, motivasyonunu sporcular toplasa da sahada ki durum çok başka devamlılık dayanıklılık çok başka bunu dışardan çalışarak yapmak çok mümkün değil en az 3-4 hafta hazırlık süreci gerekli sporcular için çünkü voleybol tekrar sporu bütün kızlarımız çalışıyor ama topu ellerine aldıktan sonra bir alışkanlığı kazanmak için en az 3-4 hafta gerekli diye düşünüyorum. Ligimizin durumu ile ne olacağına dair bir fikrim yok ama devlet büyüklerimiz bir karar verecektir duruma göre en az zararla biticektir lig. Biz de isteriz oynansın en azından play off heyecanını yaşamak isteriz. Bu sezonun şampiyonu belli olsun isteriz. Kulüplerin işi çok daha zor çıkmazdalar şu anda çünkü tüm kontratlar 31 mayısta bitiyor haziranda lig başlıyor deseler kim gelecek. Orada nasıl bir çözüm üretilecek nasıl bir yol izlenecek bir fikrim yok.” şeklinde konuştu.