NEC Nijmegen CEO’su Wilco van Schaik açıkladı: ‘Fenerbahçe ödemeyi yaptı!’

Hollanda’da yayın yapan De Gelderlander gazetesine konuşan NEC Nijmegen CEO’su Wilco van Schaik, Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu için bekledikleri ödemenin gerçekleştiğini açıkladı.

“Çok uzun bir süreç oldu, 11 aydır bekliyorduk” diyen Schaik, “Finans müdürü Rıfkı Golla ile istişare ediyorduk ve bir anda bana ‘Sadece ekrana bak’ dedi. Ödemenin yapıldığını gördüm. Fenerbahçe’nin parayı ödemesinin ardından kulüp olarak rahatladık” ifadelerini kullandı.

Van Schaik, “Bu süreçte FIFA’ya ve bize yasal destek sağlayan FBO’ya (Profesyonel Futbol Organizasyonları Federasyonu) borçluyuz. Mali olarak çok ekonomik davranıyor ve sınırda geziyorduk” dedi. Fenerbahçe, NEC Nijmegen’den Ferdi Kadıoğlu’nun 2018-2019 sezonunun başında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

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Corona virüsü nedeniyle de oldukça sıkıntılı günler yaşayacaklarını belirten Van Schaik, Fenerbahçe’nin de zor günler geçirdiğini bildiklerini, sarı-lacivertlilerin kendileriyle iletişime geçip, nisan ayı sonunda ödeme yapma sözü verdiğini ifade etti. Van Schaik, bu son süreçte Fenerbahçe’ye güvendiklerini ve Fenerbahçe’nin bu güveni boşa çıkarmadığını da söyledi.