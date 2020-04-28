Milli futbolcu Ozan Kabak’ın korkusu taşıyıcı olmak!

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’ün formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sakatlık sürecini ve corona virüsü salgını sürecini nasıl yaşadığını anlatan Ozan, taşıyıcı olup virüsü bulaştırmaktan çok çekindiğini söyledi.

“Çok şükür iyiyim, şu ana kadar bir semptom göstermedim” diyen genç futbolcu, “Tek başımayım evde. Kendimi olabildiğince izole etmeye çalışıyorum. Sosyal mesafeyi koruyorum. Antrenmanlarda olsun, tedavi olurken olsun eldiven ve maske kullanmaya dikkat ediyorum. İnşallah en yakın zamanda bu zor günler geçecek” dedi.

‘Risk yok diye bir şey yok!’

Milli futbolcu, “Dünya çok farklı bir dönemden geçiyor. Bu elbette beni de çok endişelendiriyor. Corona virüsüne yakalanmaktan daha çok yakalanıp, taşıyıcı olup, başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum açıkçası. Elimden geldiği kadar kendimi izole etmeye, taşıyıcı olmamaya çalışıyorum. Genç yaşta da vefat eden var; ‘risk yok’ diye bir şey yok. Beni endişelendiriyor ancak olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Yalnız kalmış olmaktan dem vuran genç yıldız, “Almanya’da evde tek başımayım, sıkılıyorum. Daha önce de tek kaldığım dönemler oldu ama bu kadar uzun sürede evde sıkılıyor insan. En azından annem, kardeşim, birisi olsaydı benim için daha çekilebilir olurdu. Onun sıkıntısını yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

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İki üç hafta sonra sakatlık sürecinin sona ereceğini söyleyen Ozan Kabak, maçların seyircisiz oynanacak olması hakkında ise “Galatasaray’da, Stuttgart’ta ve Schalke’de hep 50-60 bin seyircinin önünde sahaya çıktım. Seyircisiz oynamaya alışık değilim biraz da mutsuzum ama sağlığımız için en iyisi neyse o şekilde olsun elbette. Umarım en kısa sürede yeniden maçlara başlarız. En azından insanlar bizi televizyonda izleyip keyiflenirler” dedi.