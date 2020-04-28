Jose Mourinho’ya göre tarihteki en iyi futbolcu! Ne Messi, ne Ronaldo…

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’ın Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo’nun tarihteki en yetenekli oyuncu olduğunu açıkladı.

Portekizli teknik adam, “Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi son 15 yıldır zirvede ve her alanda büyük bir rekabet içerisindeler. Ama eğer yetenek ev beceriden bahsedeceksek kimse Brezilyalı Ronaldo’yu geçemez. Barcelona’da Bobby Robson ile çalıştığım dönemde onun tarihteki en iyi oyuncu olduğunu anlamıştım” dedi.

Yaşadığı sakatlıkların Brezilyalı futbolcunun önünü kestiğini söyleyen Mourinho, “Sakatlıkları daha da inanılmaz olabilecek bir kariyeri öldürdü. Ancak ben onu tanıdığımda 19 yaşındaydı ve inanılmazdı. Yetenek hakkında konuşacaksak kimse onu geçemedi” ifadelerini kullandı.

1996-2000 yılları arasında Barcelona’da yardımcı antrenörlük yapan Mourinho, 2000’de Benfica’da ilk teknik direktörlük deneyimine başlamıştı.