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Hükümet Premier League yönetimi ile görüşüyor: ‘En kısa zamanda yeniden başlamak için…’

Birleşik Krallık hükümeti, Premier League yönetimi ile sezonun akıbetini görüşüyor. Son olarak Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden "Tüm futbol ailesine destek sağlamak için futbolun mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması amacıyla kişisel olarak Premier League'le görüşmeler halindeyim" dedi.

SKOR DIŞ HABER
00:22 -
Haberler Futbol
Hükümet Premier League yönetimi ile görüşüyor: ‘En kısa zamanda yeniden başlamak için…’

Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden bir açıklamada bulundu ve Premier League yönetimi ile “mümkün olan en kısa sürede” ligin yeniden başlaması için görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

Dowden, “Tüm futbol ailesine destek sağlamak için futbolun mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması amacıyla kişisel olarak Premier League’le görüşmeler halindeyim ancak elbette tüm bu hareketlerin halk sağlığı rehberliği ile uyumlu olması gerekiyor” dedi.

Çalışmalar başlıyor…

13 Mart’tan bu yana askıda olan Premier League sezonunun akıbetinin 7 Mayıs’ta bir nebze daha netleşmesi beklenirken Londra kulüpleri Arsenal, Tottenham Hotspur ve West Ham United, Brighton ekibi Brighton and Hove Albion ile birlikte gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çalışmalara başladı.

Bir sonraki telekonferansını cuma günü yapacak olan Premier League’de sezonun hazirandan önce yeniden başlaması beklenmiyor. Lig yönetiminden geçen hafta yapılan açıklamada “Karmaşık senaryolar üzerinde çalışıldığı” ifade edilmişti. İnsanların toplanmasının yasak olduğu ülkede maçların tarafsız sahalarda ve seyircisiz olarak oynanması bekleniyor.

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