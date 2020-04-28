Hans-Joachim Watzke: ‘Futbol oynanmazsa tüm Bundesliga batacak’

Bütün dünyayı sarsan corona virüs krizi spordaki etkilerini sürdürmeye devam ediyor Liglere yeniden başlamak isteyen Almanya'da birçok tartışma konusu gündemde ki ağırlığını koruyor. Yaşanılan süreçten en çok kulüplerin geçirdiği ekonomik sıkıntılar ve iflas korkuları dikkat çekiyor. 30 Nisan'da verilecek nihai kararın ardından ilk hedef olarak liglerin 9 Mayıs'ta başlaması hesaplanıyor.

Almanya’da çıkan haberlerde; kalan 163 karşılaşmanın tamamlanması için maç başına 153 test yapılacağı bildirildi. 25 bin test kitinin kullanılacağı ve toplam maliyetin 2.5 milyon euroyu bulacağı aktarıldı.

Futbol karşılaşmaları için böylesine yüksek bir maliyetin çıkması tartışma konusu olurken diğer tarafta da kulüpleri iflas korkusu sardı. Köklü Alman ekibi Werder Bremen'den sonra Borussia Dortmund'dan da corona ve kriz süreci ile ilgili açıklama geldi.

Sarı siyahlı ekibin CEO'su Hans-Joachim Watzke yaptığı açıklamada, “Eğer gelecek aylarda futbol oynanmazsa tüm Bundesliga batacak. Bildiğimiz anlamda bir lig artık kalmayacak. Seyircisiz oynamak futbolun ruhundan bir şeyler eksiltir ama hiç oynanmazsa bu tüm takımları vuracak. Artık bu iş, futbolu kurtarma çabasına dönüştü” dedi.

EMNİYET KARŞI ÇIKIYOR

Almanya'da maçların yeniden başlamasına emniyet birimleri karşı çıktı. Polisler birliğinden yapılan açıklamada, karşılaşmalar seyircisiz oynansa bile taraftarların dışarda takımlarını desteklemek adına bir araya gelecekleri aktarıldı. Bu toplu maç izlemelerin salgın riskini artıracağı ve emniyet sorunu oluşturacağına vurgu yapıldı.

Almanya'da ekonomik anlamda sıkıntı çeken kulüpler birçok yerden çözüm arıyor. Corona virüs sonrası ciddi sorunlarla boğuşan kulüplerden E.Frankfurt, stat konusunda zora düştü. Daha önce futbolcularından da maaş indirimi isteyen Bundesliga ekibi, şimdi de maçlarını oynadığı stat için belediyeye başvurdu. E.Frankfurt kulübü kiracısı olduğu stadyumun kirasında indirim başvurusunda bulundu.