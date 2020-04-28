Hamza Hamzaoğlu: ‘Başarılarımı küçümsediler’

2014-15 sezonunda Galatasaray'da 3 kupa zaferi yaşayan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, SÖZCÜ'ye konuk oldu. Muhabirimiz Mesut Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Gençlerbirliği'nin hocası Hamzaoğlu, o günlerde camia içinde yaşadıklarını şöyle özetledi: “Küçümsemeye çalıştılar ama biz, neler yaptığımızı biliyoruz. Galatasaray'da çok güzel 1 yıl geçirdik ama haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum kesinlikle. Yeniden büyük takım çalıştıracağıma inanıyorum.”

DOĞRUDAN VAZGEÇMEM

Galatasaray’da çalışırken çocukken Fenerbahçeli olduğunu açıklayan Hamzaoğlu bu konuda “Yine sorarsanız yine söylerim. Ben bildiğim doğruları söylemekten asla vazgeçmem. Doğru yolda yürümek istiyorum” ifadesini kullandı. 50 yaşındaki hoca, “Zor dönemdeyiz. Ailemizi ve oyuncularımızı eve hapsettik. Virüs, Galatasaray ve Fenerbahçe dinlemiyor. Birbirimize düşman değiliz. Aynı dünyanın insanlarıyız. Sadece kendimizden değil herkesten mesul ve sorumluyuz” dedi.

AYNI ŞEHİR OLABİLİR

Hamzaoğlu, liglerin ne zaman başlayacağı konusunu ise şöyle değerlendirdi: “Öncelikle bu virüs tamamen bitmeden liglerin başlamasından yana değilim. Bazen hayatlara uzaktan baktığınızda çok önemli olmayabilir fakat bu hayat sizin hayatınız ise çok önemli. O yüzden hiç kimseyi riske edemeyiz. Aynı şehirde oynamak belki bir çözüm olabilir. Herkes kendi izole ortamında, kendi tedbirlerini alarak bu süreci geçebilir. Liglerin tescil edilmesi en son seçenek olmalı.

BURSA’DA BAŞKA ŞEYLER OLDU

“Bursaspor’un altından kalkamayacağı derecede maliyeti olan ve bayağı bir borcu olan kadrosu vardı. 100 milyon TL gibi bir kar yaptık ve ona rağmen hedeften kopmadan ilk yarıyı beşinci tamamladık. Fakat türbinler organize edilmiş bir şekilde bizi istifaya davet ettiler. Başka unsurlar da devreye girdi.”

ALTYAPIYA DÖNÜŞ KAÇINILMAZ

Tüm dünya olarak yeni bir döneme gireceklerini belirten Hamza Hamzaoğlu, “Kulüplerimiz geleceği çok iyi hesap edemedikleri için bu sıkıntılı süreci yaşamak zorunda kaldı. Buradan altyapıya dönüş olacak, bu kaçınılmaz. Şimdi yabancı oyuncular artık farklı ülkelere gidip oynamak değil de kendi ülkesinde daha iyi olan takımlara gitmek için uğraşacak. Çünkü ailesinin yanında kalmak isteyecek. Dolayısıyla iyi yabancı oyuncuları getirmek zorlaşacak. Futbol ekonomisi bundan büyük zarar görecek” dedi.

OKAN HOCA İYİ GİDİYOR

“Bu sezon Okan Buruk, başarılı gidiyor. Hüseyin Çimşir de öyle. Ünal Karaman'ın çok iyi olmasına rağmen ayrılmasının ardından göreve geldi ve buralara başarıyla getirdi. Jenerasyonun değişmesi ve artık Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Erol Bulut gibi isimlerin gelmesi beni gerçekten mutlu gediyor.”

KEŞKELERİM FAZLA OLMADI

“Bir karar aldıysam demek ki o günün doğrusu oymuş. Bu hata bile olsa bundan öğreneceğim çok dersler var. Tabii ki bunu yaşaman gerekir. Çünkü hepimiz hata yapıyoruz. Önemli olan bu yanlışı sürdürmemek. Keşkelerim fazla olmadı.”