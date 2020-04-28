FIFA’dan corona virüsünde ikinci dalga uyarısı!

Corona salgını sonrası tüm dünyada futbolun sahalara ne zaman döneceği merakla beklenirken FIFA’dan önemli bir açıklama geldi. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe futbolun eylül ayından önce dönmesinin salgında ikinci dalgayı tetikleyebileceğini belirterek, ”Bu artık para meselesi değil, ölüm kalım meselesi” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL”

Hepimiz yerel hükümetlerin, yetkililerin alacağı kararları bekliyoruz, şu andaki durum bu kadar basit. Futbol şu anda, hayattaki en önemli şey değil.

“BUNUN OLMA İHTİMALİ VAR”

Eğer sezonu Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında başlatırlarsa, ben mutlu olurum. Böylece virüsün ikinci dalga yaratmasını engellemiş olurlar. Bunun olma ihtimali var, imkansız değil.

“ARTIK PARA MESELESİ DEĞİL!”

Herkes şu anda çok dikkatli olmalı. Birçok ülkenin seyircili ya da seyircisizi olsun, yeniden futbol oynamayı düşündüğünü duyuyorum.

“BU, ÖLÜM KALIM MESELESİ”

Uzun kariyerim boyunca, ekonomi ve sağlığın karşı karşıya olduğu birçok durum gördüm. Çoğunda ekonomi kazandı. Örneğin jetlag konuları, yüksek rakımda futbol oynamak, hava kirliliği olan yerlerde oynamak gibi. Sağlığın kazanması gereken bir durum varsa, o da şu andır. Bu artık para meselesi değil, ölüm kalım meselesi.