FIFA yöneticisinden kural önerisi: Çime tüküren futbolcuya…

Corona virüsü salgını sonrası dünyada futbolun ne zaman geri döneceği tartışılırken, FIFA yöneticisi Michel D’Hooghe’dan sarı kart kuralı ile ilgili bir öneri geldi. Corona virüsünün bulaşmasını engellemek için önlem alınması gerektiğini belirten Michel D’Hooghe, The Daily Telegraph’a yaptığı açıklamada “Maç esnasında çime tüküren futbolcuya da sarı kart gösterilmeli” tavsiyesinde bulundu.

Futbolcuların maçta çime tükürmesinin artık bir alışkanlık olduğu ve pek de hijyenik bir durum olmadığının altını çizen Michel D’Hooghe “Futbol yeniden başlamadan önce dikkatli olmalıyız. Karamsar değilim ama şüpheciyim. Corona virüsü ile ilgili tüm riskleri ortadan kaldırmalıyız. Tükürmek de bunlardan bir tanesi” şeklinde konuştu.