Fenerbahçe’den 65 yaş üzeri üyelerine destek paketi…

Fenerbahçe, dünyayı sarsan corona salgını sonrası harekete geçerek yardım kampanyası başlattı. 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma yasağının ardından harekete geçen yönetim, ‘Fenerbahçe Ailesi Destek Paketi' uygulamasını hayata geçirerek ilk adımı attı. Bu başarılı uygulamanın ardından devamı da geldi. Kulüp, pek çok yardımı hayata geçirdi.

Kampanyaların kulübe yük getirmemesi için devreye giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm maliyeti üstlendi. Koç, tüm aşamaları yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş aracılığıyla yönetti.

Fenerbahçe neler yaptı?

Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağış yapıldı.

5 bini aşkın 65 yaş üzeri Fenerbahçe kulüp üyesi ve kombine kartı sahibine ‘Fenerbahçe Ailesi Destek Paketi' ulaştırıldı.

Fenerbahçe Konuk Evi, sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

Çeşitli hastanelere biyolojik örnek alma kabini bağışlandı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN ÜYELERİNE MEKTUBU

“… DÜNYA genelinde yaşanan küresel salgının yayılmaması için ciddi bir mücadele veriyoruz. ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz' ruhuyla, bu zor zamanları da hep birlikte omuz omuza geride bırakacağız. Bu sıkıntılı süreçte yanınızda olduğumuzu hissetmenizi istedik. Bizim için çok kıymetlisiniz… Geçirdiğimiz bu zor günlerin, birlikte vereceğimiz mücadele ile en kısa sürede biteceği ve tribünlerimizde buluşup ‘Yaşa Fenerbahçe' diye haykıracağımız günler dileğiyle. Evinizde, sağlıkla kalın…”