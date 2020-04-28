Eski NBA oyuncusu Sebastian Telfair’i corona yıktı! Önce kardeşini şimdi de annesini kaybetti

NBA’de çeşitli takımlarda forma giyen ve 2017’ye kadar da Çin’de kariyerini sürdüren 34 yaşındaki eski basketbolcu Sebastian Telfair’in erkek kardeşinin ardından annesi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

2004’te liseden direkt olarak NBA’e ‘draft’ine giren ve ilk turda 13. sırada Portland Trail Blazers tarafından seçilen oyun kurucunun eski antrenörü Dwayne Morton, New York Post’a Telfair’in erkek kardeşi Dan Turner’ın 28 Mart’ta corona virüsüne karşı olan savaşında yenik düştüğünü açıklamıştı.

Telfair’in kuzeni olan eski NBA yıldızı Stephon Marbury de geçen ay The Undefeated’a verdiği röportajda Telfair’in annesi ve erkek kardeşinin virüs ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

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Turner’ın ölüm haberin ardından Telfair’in corona virüsü tedavisi gören 64 yaşındaki annesi Erica Telfair de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sekiz farklı takımda oynadı…

Sebastian Telfair kariyeri boyunca Portland Trail Blazers, Boston Celtics, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Toronto Raptors ve Oklahoma City Thunder formalarını giymişti.

34 yaşındaki Telfair, Nisan 2019’da Brooklyn’de silah bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. Ağustos 2019’da üç buçuk yıl hapse mahkum edildi, ancak 500 bin Dolar kefaletle, hapis cezası akşam 7’den sabah 7’ye kadar ev hapsine çevrildi.