Domagoj Vida’dan Luka Modric’e: ‘Come to Beşiktaş’ kardeşim!

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, kişisel Instagram hesabından İstanbul Boğazı’nda bir teknede çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Yıldız savunmacının fotoğrafına yorum yapanlar arasında Real Madrid’in 10 numarası Luka Modric de yer aldı.

Modric, Hırvatistan Milli Takımı’nda birlikte forma giydiği arkadaşı Vida’nın fotoğrafta yeni yemek yemiş gibi çıktığını ima ederek “Kardeşim biraz gerilmiş görünüyorsun, nefes al” dedi. Vida ise Modric’e verdiği yanıtla yıldız oyuncunun tespitini doğruladı ve “Kebap yedim. #CometoBeşiktaş kardeşim” şeklinde yanıt verdi. Hem Modric’in yorumu hem de Vida’nın cevabı binin üzerinde beğeni aldı.