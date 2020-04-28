Demba Ba tarihi anı anlattı: Bununla yaşamak zor olmalı

İngiltere Premier Lig’de 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa giden Liverpool’un Chelsea ile oynadığı kritik maçta Steven Gerrard’ın kaptırdığı top sonrası ağları havalandıran Demba Ba, kırmızı-beyazlı ekibi şampiyonluktan etmişti. Uzun süre hafızalardan çıkmayan pozisyonun 6. yıl dönümünde konuşan Demba Ba, hatayı yapan Steven Gerrard için “Bununla yaşamak zor olmalı” ifadesini kullandı.

Son üç haftaya girilirken yapılan bu hata sonrası Liverpool’un şampiyonluğu Manchester City’ye kaptırması ile sonuçlanan maç hakkında Sky Sports News’e konuşan Demba Ba “Uzun süre oynadığınız ve efsane olduğunuz bir takımın, sizin hatanız sonucu şampiyonluktan olması, büyük bir yıkım olmalı. Gerrard kendisini çok kötü hissetmiştir” dedi.

Gerrard ile empati kurup kurmadığı da sorulan Demba Ba “Belki biraz… Gerçekten bu konu üzerinde pek düşünmedim aslında” şeklinde konuştu.

Gerrard daha sonra bu anı otobiyografisinde şöyle anlatmıştı:

“Arabanın arka koltuğuna oturdum ve gözyaşlarımın yüzümden aktığını hissettim. Yıllardır ağlamamıştım ama eve dönerken kendimi tutamadım. Yaşlar sürekli akıyordu. Yolların boş olup olmadığını bile size söyleyemem. Bu beni öldürüyordu. Hissizleştim, sanki ailemden birini kaybetmişim gibi. Bu kulüpte geçirdim çeyrek asır elimden kayıp gitmiş gibiydi. O öğleden sonra yaşadığım an kafamda tekrar tekrar canlanırken sessiz gözyaşlarımı silmeye uğraşmadım bile.”

Liverpool son şampiyonluğunu 1989/90 sezonunda yaşadı.