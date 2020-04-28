Corona günlerinde taşın altına elini soktu! ‘Zor günde Fenerbahçe’

Fenerbahçeliler, kulüplerini, ‘Türkiye'nin en önemli sosyal yardım kuruluşu' olarak tanımlar. Dünyayı sarsan coronavirüs salgını sonrası sarı-lacivertliler, bu tanımlamanın hakkını veren icraatlarda bulunuyor. 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma yasağının ardından harekete geçen yönetim, ‘Fenerbahçe Ailesi Destek Paketi' uygulamasını hayata geçirerek ilk adımı attı. Bu başarılı uygulamanın ardından devamı da geldi. Kulüp, pek çok yardımı hayata geçirdi.

YÖNETİCİ DANABAŞ YÜRÜTTÜ

Yardımların başaktörü ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan başkası değildi. Kampanyaların kulübe yük getirmemesi için devreye giren Koç, tüm maliyeti üstlendi. Fenerbahçe Başkanı, yapılan yardımların amacından saptırılmaması adına da geri planda kalmayı seçti. Koç, tüm aşamaları yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş aracılığıyla yönetti. Fenerbahçe'nin virüsün etkilerini azaltmak için yaptığı çalışmaları sayfamızda özetledik.

FENERBAHÇE NELER YAPTI?

Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağış yapıldı.

5 bini aşkın 65 yaş üzeri Fenerbahçe kulüp üyesi ve kombine kartı sahibine ‘Fenerbahçe Ailesi Destek Paketi' ulaştırıldı.

Fenerbahçe Konuk Evi, sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı.

Çeşitli hastanelere biyolojik örnek alma kabini bağışlandı.

‘Fenerbahçe Ailesi Paketi'nde neler var