Bir radikal karar da Arjantin’den! Ligler sona erdirildi, 2 yıl küme düşme kalktı!

Corona virüsü salgını sonrası futbolun durduğu dünyada Hollanda'dan sonra bir radikal karar da Arjantin'den geldi.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Nelson Tapia yaptığı açıklamada ülkede profesyonel liglerin tamamının iptal edildiğini belirtirken mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini duyurdu. Tapia açıklamasında 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını sözlerine ekledi.

Bu kararı ile maksimum seviyede güvenlik önlemi aldıklarını söyleyen Tapia Ocak ayında bile olsa yeniden futbol sezonunun açılması için beklemeleri gerekiyorsa sonuna kadar bekleyeceklerini sözlerine ekledi. Tapia, üst lige yükselmelerin devam edeceğini belirtirken detay vermedi.

Arjantin’in en üst ligi Primera Division, Mart ayı başında sona ermiş ve Boca Juniors dramatik bir finalle şampiyonluğu kazanmıştı. Arjantin Futbol Federasyonu’nun iptal kararı Lig’den hemen sonra başlayan Copa de la Superliga’yı kapsıyor. Bu kupa mücadelesine Primera Division’a katılan tüm takımlar katılıyor.

Boca şampiyonluğu bu karardan etkilenmezken 3 yıllık bir periyoda bakılarak karmaşık bir sistemle hesaplanan küme düşme ise 2 yıl boyunca askıya alındı. Küme düşmenin durdurulmasına en çok sevinenlerden biri de Diego Maradona oldu. Maradona’nın başında olduğu Gimnasia da Lig’in dibine demir atan takımlardan biriydi. Arjantin, geçtiğimiz günlerde karantina sürecini 10 Mayıs’a kadar uzattıklarını açıklamıştı. Ülkede corona nedeniyle ölenlerin sayısı ise 192.

Arjantin liginde takımlar aşağıdaki gibi sıralanmıştı.

Boca Juniors – 48 puan

River Plate – 47 puan

Velez Sarsfield – 39 puan

Racing Club – 39 puan

Argentinos – 39 puan

KÜME DÜŞECEK TAKIM NASIL HESAPLANIYOR?

Küme düşecek takımlar belirlenirken son 3 yılın yani 6 sezonun sonuçlarına bakılıyor. Takımların bu 6 sezonda topladığı puan, oynadıkları maç sayısına bölünerek, ekiplerin ortalama puanları belirleniyor. Bu sistemde, Apertura ya da Clausura’yı şampiyon bitiren takım bile hesaplamaya dahil edilen diğer 5 sezonda kötü sonuçlar alması halinde küme düşebiliyor. Arjantin’de son 3 yıldaki puan ortalamalarına göre 19 ve 20. sırada yer alan 2 takım doğrudan küme düşüyor. Sıralamada 17 ve 18. sıradaki takımlar ise ikinci ligi 3 ve 4. sırada bitiren takımlarla baraj maçı oynuyor. Baraj maçlarının ardından, müsabakalara katılan 4 takımdan 2’si birinci ligde yer alırken, kaybeden 2’si yoluna 2. ligde devam ediyor