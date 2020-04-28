Avrupa’da ‘Yaz Ligi’ dönemi!

Futboldaki maddi kayıpları en aza indirmeyi planlayan UEFA ve ulusal federasyonlar, Covid-19 salgınındaki rakamlar düşüşe geçince takvimlerini netleştirmeye başladı. Türkiye'de de yayıncı kuruluştan gelecek paranın dışında geliri kalmayan kulüpler 12-13-14 Haziran'daki muhtemel başlangıç için plan yapıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde maçlar için geri sayıma geçildi. İşte planlanan yeniden dönüş takvimi:

İNGİLTERE: Takım antrenmanları bu hafta başlıyor. Ligin kalan 11 haftalık bölüm 8 Haziran-29 Temmuz tarihlerinde sıkıştırılmış fikstürle oynanacak.

İSPANYA: Mayıs ortasında antrenmanlara başlanmasının beklendiği La Liga'da 28 Mayıs'ta maçlara start verilecek. Kalan 11 hafta sıkıştırılıp sezon, ağustos başında tamamlanacak.

TEMMUZDA BITECEK

ALMANYA: Nisan başında takımlar topbaşı yaptı. 9 Mayıs'ta başlanması planlanan ligin kalan 9 haftası, haziran ayı sonuna kadar bitirilecek.

İTALYA: Hükümet, 4 Mayıs'tan itibaren bireysel, 18 Mayıs'tan itibaren takım antrenmanlarına onay verdi. Maçlar 27 Mayıs ya da 2 Haziran'da başlayacak.

FRANSA: Mayıs sonu takım antrenmanları başlayacak. 3 günde bir maç oynanarak 12 Haziran-25 Temmuz arasında 10 haftada ligin bitirilmesi planlanıyor.

‘BİZ HAZIRIZ’

MHK Başkanı Zekeriya Alp, liglerin başlaması talimatı verildiği an tüm hakem camiası olarak hazır olacaklarını söyledi. Alp, “Hakemlere programlar yollandı, bilgiler aktarıldı. Ne gerekiyorsa her türlü tedbiri almak için hazırlıklıyız. Hiçbir hakemimizi riske atmak istemeyiz. Maçlar yeniden başlarsa VAR odaları ve VAR hakemleri için sosyal mesafe, kişisel izolasyon ve dezenfekteye herkes dikkat edecek” şeklinde konuştu