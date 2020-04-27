Yusuf Yazıcı Lille taraftarının kafasını karıştırdı

Fransız ekibi Lille, sosyal medya hesabından belirli aralıklarla futbolcularını paylaşıp taraftarlarından onları bir kelimeyle anlatmalarını istiyor. Bu etkinliğin son misafiri ise geçirdiği sakatlık sonrası zor günler geçiren milli yıldız Yusuf Yazıcı oldu.

Uzun süredir Lille forması giyemeyen Yusuf, Fransız taraftarlardan hem iyi hem kötü yorumlar aldı. Milli futbolcumuz için yapılan yorumlarda “Hayal kırıklığı”, “Kral”, “Hüsran”, “Savaşçı”, “Kayıp” kelimeleri dikkat çekti.