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Sözcü

Yusuf Yazıcı Lille taraftarının kafasını karıştırdı

Fransız kulübü Lille, sosyal medyasında taraftarlarından milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'yı bir kelimede anlatmasını istedi. Paylaşıma gelen yorumlarda Yazıcı için "Hayal kırıklığı", "Kral" gibi kelimeler kullanılması dikkat çekti.

09:25 -
Haberler Fransa Ligue 1
Yusuf Yazıcı Lille taraftarının kafasını karıştırdı

Fransız ekibi Lille, sosyal medya hesabından belirli aralıklarla futbolcularını paylaşıp taraftarlarından onları bir kelimeyle anlatmalarını istiyor. Bu etkinliğin son misafiri ise geçirdiği sakatlık sonrası zor günler geçiren milli yıldız Yusuf Yazıcı oldu.

Uzun süredir Lille forması giyemeyen Yusuf, Fransız taraftarlardan hem iyi hem kötü yorumlar aldı. Milli futbolcumuz için yapılan yorumlarda “Hayal kırıklığı”, “Kral”, “Hüsran”, “Savaşçı”, “Kayıp” kelimeleri dikkat çekti.

fransa Lille sosyal medya Yusuf Yazıcı
Son güncelleme: 09:30 27.04.2020