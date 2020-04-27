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UEFA’dan kulüplere yardım! 236.5 milyon Euro ödendi…

UEFA resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 55 ülke federasyonuna toplam 236.5 milyon Euro yardımda bulunduğunu açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
19:17 -
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UEFA’dan kulüplere yardım! 236.5 milyon Euro ödendi…

Corona virüsü salgını sonrası liglere ara verilmesi nedeniyle ekonomik bir çıkmazın içine giren kulüplere UEFA’dan nefes aldıracak bir hamle geldi. Avrupa’da futbolun patronu olan UEFA 55 ülke federasyonuna toplam 236.5 milyon Euro’luk ödeme yapıldığını açıkladı.

UEFA Başkanı Ceferin daha önce yaptığı açıklamada, “Futbol, corona virüsü krizinin yarattığı eşi benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya. Futbol camiasının bu kriz karşısında gösterdiği birlikten gurur duyuyorum. Federasyon başına 4.3 milyon Euro dağıtılacak” ifadelerini kullanmıştı. UEFA, geçtiğimiz günlerde verdiği sözü tutarak federasyonlara maddi destekte bulunduğunu açıkladı.

UEFA’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, corona virüsü ile mücadele döneminde 55 üye ülkenin federasyonlarına, toplam 236.5 milyon Euro destek verildiği belirtildi.

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Son güncelleme: 19:28 27.04.2020