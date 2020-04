Thiem Djokovic’e sert çıktı! ‘Yardım almasalar açlıktan ölmezler’

Dünya 3 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, Novak Djokovic tarafından ortaya atılan ve tartışma yaratan, üst sıralardaki tenisçilerin, diğer tenisçilere maddi destekte bulunması gerektiği şeklindeki önerisini doğru bulmadığını söyledi. Djokovic’e sert bir dille yanıt veren Theim, Avusturya gazetesi Krone’a yaptığı açıklamada, profesyonel bir sporcuya yardım etmektense, gerçekten ihtiyacı olan insanlara ya da kuruluşlara yardım etmeyi tercih edeceğini belirtti.

Corona virüsü nedeniyle birçok insanın yardıma muhtaç kaldığının altını çizen Thiem “Ancak profesyonel tenisçileri bu insanların arasında sayamayız. Sonuçta yardım almazlarsa açlıktan ölmezler. Hiçbir tenisçi, maça çıkamadığı için hayatta kalma mücadelesi vermeyecek. Neden böyle bir durumdaki bir sporcuya yardım etmem gerektiğini anlayamadım. Onun yerine gerçekten ihtiyacı olan insanlara ya da kuruluşlara yardım etmeyi tercih ederim” dedi.

Birçok sporcunun, sporu hayatındaki her şeyin üstüne koymadığını belirten Thiem “Profesyonel bir yaşam sürmüyorlar. Sporu hayatlarının merkezi yapmıyorlar. Yıldız sporcular bunu başarmak için pek çok şeyden vazgeçmek zorunda kalıyor. Hiçbir işte, en iyisi olsanız bile, çok para kazanacağınızın garantisi yok” ifadelerini kullandı.

Thiem’de önce öneriye Avustralyalı tenisçi John Millman da karşı çıkmıştı. 30 yaşındaki sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu adaletsizliği görmemiz için global bir krizle mi karşı karşıya kalmamız gerekiyor. Zaten arada uzun zamandır uçurum var. Turnuvalardaki para ödülleri yıllar geçtikçe inanılmaz bir rakama ulaştı. Belki bu parayı biraz yaymayı düşünmeliydik” demişti.

If the concern is to help players ranked 250-700 in the world why has it taken a global pandemic to realize this? Surely over the many years of top end heavy prizemoney increases we maybe should have maybe distributed the spread a little more… ?

— John Millman (@johnhmillman) April 19, 2020