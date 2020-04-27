La Liga’ya Sağlık Bakanı engeli

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, La Liga’nın başlatılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bu dönemde ligin başlamasının mümkün olmadığını söyleyen Illa, “Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek acımasız olur” açıklamasını yaptı.

12 Mart tarihinden bu yana oynanmayan La Liga, mayıs ayı sonuna kadar askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Illa, federasyonun talep etmesi durumunda sporculara günlük olarak test yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR GÜNDEME GELMİŞTİ

İspanya’nın ünlü gazetelerinden Sport’ta yer alan habere göre; hükümet üyeleri, 2021 yılına kadar stadyumlara seyirci alınmaması fikrini gayri resmi olarak La Liga Başkanı Javier Tebas’a iletti. Tebas, bu düşünceyi kulüplerle yaptığı telekonferans görüşmesinde iletirken geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yüksek Spor Konseyi de benzer bir öneride bulunmuştu.

Maçların seyircisiz olarak oynanacak olması, zaten bütün gelirleri askıya alınan kulüpleri maddi olarak daha da büyük zorluğa itecek. Bu nedenle kulüplerin kemer sıkması ve yeni önlemler alması bekleniyor. La Liga’da birçok kulüpte oyuncular maaşlarında indirime giderek kulüplerinin corona virüs kriziyle başa çıkması konusunda yardımcı olmaya çalışıyor.

İspanya’da corona virüs vakası 200 bini geçerken, 22 binden fazla insan hayatını kaybetti. Pandemi, tüm dünyada 2.7 milyon insanı enfekte ederken 191 binden fazla insanın hayatına mal oldu.