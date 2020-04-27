Higuain kayıplara karıştı! Corona virüsü salgını sonrası ülkesine gitmişti

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından ülkesine gitmişti. Takımda üç futbolcuda corona virüsü çıkması nedeniyle 14 gün karantinada kalması gereken Higuain, kuralları çiğneyip erkenden Arjantin’e gitmek isterken polis tarafından yakalanmış, daha sonra özel jetle gitmeyi başarmıştı.

Kanser olan annesinin yanında olmak için Arjantin’e gittiği öğrenilen Higuain’den, bir türlü haber alınamadığı ortaya çıktı. Daily Mail’de yer alan habere göre, ülkelerine giden futbolcularından İtalya’ya geri dönmelerini isteyen Juventus yönetiminin, Higuian ile iletişime geçemediği belirtildi.

Kendisinden bir türlü haber alınamayan Higuain’in sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi düşünüldüğü öğrenildi.

DİĞER İKİ İSİM BİLETLERİNİ ALDI

Hasta olan annesi ile birlikte kalmak istediği bilinen Higuain’in de İtalya’ya yakın zamanda dönmek istemediği ifade edildi. Juventus yönetiminin, Higuain’e Arjantin’de kalması için biraz daha izin vermeyi de seçenekler arasında tuttuğu öğrenildi. Ancak Higuain’e ödenecek maaştan kurtulmak için, Juventus’un sözleşmeyi feshetme seçeneğine daha sıcak baktığı iddia edildi.

Öte yandan, Juventus’ta Brezilya’ya giden Alex Sandro ve Danilo’nun ise, döndükten sonra iki hafta karantinada kalacaklarını da hesaplayarak Torino’ya dönmek için uçak biletlerini ayarladıkları da haberde yer aldı.

İtalyan devinde Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala’nın corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

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