Futbola mecburi dönüş!

Corona virüsü salgını yüzünden 19 Mart'ta liglere ara veren TFF, geri dönüşün yollarını arıyor. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gerçekleştirilen görüşmede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren TFF Başkanı Nihat Özdemir, 10 alternatifli planlarının olduğunu açıkladı. Virüsün azalma eğiliminde olmasının da etkisiyle 12 Haziran tarihini geri dönüş için planlayan TFF, olası bir aksilik durumunda yeni tarihin 15 Temmuz olacağını ifade etti. Toplantıdaki en önemli gündem maddesi ise işin ekonomik boyutuydu.

DESTEK SÖZÜ

Yayıncı kuruluş Digiturk'ün Süper Lig'in başladığı anda ödeme yapacağının garantisini vermesi, liglerin bir şekilde ağustos sonuna kadar bitirilmesi çalışmalarını da hızlandırdı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ise stat kirasını bile ödeyemeyen kulüpler olduğunu belirterek Bakan Kasapoğlu'ndan yardım istedi. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin hızlandırılacağını söyleyen Kasapoğlu, yeni bir yapılandırma için destek sözü verdi.