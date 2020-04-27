FIFA’dan oyuncu değişikliği kuralına corona ayarı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası dünyanın birçok ülkesinde ligler askıya alınırken, maçların tekrar oynatılması için çabalanıyor. Uzun süredir sahaya çıkmayan futbolcuların sakatlık riskini en aza indirmek için ise çalışmalar yapılıyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren ancak maç kondisyonu eksik olan futbolcuların sağlığı için FIFA, oyuncu değişikliği kuralında esnemeye gitmeye hazırlanıyor.

FIFA’nın, maç içindeki üç oyuncu değişikliği hakkını beşe çıkarmayı planladığı, hazırlanan öneri niteliğindeki taslağın da IFAB’a gönderildiği öğrenildi. Sky Sports’ta yer alan habere göre taslakta, takımların oyuncu değişikliği haklarının üçünü maç oynanırken, ikisini ise devre arasında yapabileceği yer aldı. IFAB’ın, oyuncu değişikliği kuralındaki yeni uygulamayı onaylamasının beklendiği de haberde yer aldı.

İsmini açıklamayan bir FIFA yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Uzun süredir ara verilen maçların yeniden başlamasıyla fikstürde normalden daha sıkı bir tempo olacak. Bu nedenle futbolcularda aşırı yüklenmeden dolayı sakatlanma riski artacaktır. Bu yüzden maç içinde oyuncu değişikliklerinin 5'e yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca takımlara uzatma anlarında da ilave değişiklik verilmesini öneriyoruz.”