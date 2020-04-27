Fatih Terim’in Fiorentina’daki yardımcısı Antonio Di Gennaro: ‘Tüm takım Terim’e hayrandık’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için İtalya’dan övgü dolu açıklamalar geldi. Fatih Terim’in Fiorentina’da görev yaptığı dönemde yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adamın Fiorentina’da oynattığı futbolun hala unutulamadığını söyleyen Gennaro, 66 yaşındaki teknik adama hayran olduklarını söyledi.

Fiorentina halkının Fatih Terim’e adeta aşık olduğunu belirten Gennaro “Sadece 5 ay içinde Fiorentina inanılmaz bir zıplama gerçekleştirdi. Tüm takım olarak Fatih Terim’e hayrandık. Floransa halkı da Fatih Terim’in oynattığı futbola aşık oldu ve hala onu unutamıyorlar” ifadelerini kullandı.