Erkan Zengin: Ibrahimovic ile konuştum

İsveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 2 Mayıs'ta idmanlara başlayacaklarını belirten ve hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüğünü söyleyen Zengin, “Ligler 12 Haziran'da başlarsa 40 günlük bir süremiz olacak. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Vücuttan daha önemlisi, kafa olarak hazırlanabilir miyiz? Bu ayrı bir durum” ifadelerini kullandı.

“İsveç'te hastaneye gitseler bile almıyorlar”

İsveç'te corona virüsü sonrası yaşananlarla ilgili olarak konuşan Erkan Zengin, “İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Öyle bir durum var. Hastaneye almazlar şu an. Benim kuzenlerimde de virüs oldu, hepsi evde kalıyor. Hastaneye gitseler bile almıyorlar. Evde geçirdiler bu hastalığı” diye konuştu.

“İbrahimovic, Hammarby'de idman yapıyor”

Avrupa'da virüsün en çok can kaybına sebep olduğu ülke olan İtalya'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'le konuştuğunu belirten Erkan Zengin, “Ibrahimovic şu anda İsveç'te, benim eski takımım olan Hammarby ile idman yapıyor. Ancak soyunma odalarını bile gruplar halinde kullanıyorlar. Gruplar halinde antrenman yapıyorlar. İkili, üçlü olarak duş alıyorlar. Yemeklerde birbirlerinden uzak oturuyorlar. İtalya'da da arkadaşlarım var. Gerçekten kaos ortamı oluşmuş durumda orada da. İki aydır devam ediyor sokağa çıkma yasağı ve onlar perişan” açıklamasını yaptı.

“Seyircisiz oynamanın avantajı da var”

Maçların seyircisiz oynanacak olmasının kendilerini aslında kafa olarak rahatlatacağını söyleyen Erkan Zengin, şunları söyledi:

“Çünkü bizim ailelerimiz de maçlara geliyor. Ancak maçlar seyircili oynansa aklımız onlarda kalacak. Tabii ki taraftar olduğu zaman maçlar çok daha zevkli oluyor. Ama yine de bu süreçte insanların bizi evlerinde izlemesi daha sağlıklı olur. Maçlara tedirgin şekilde gelmek de onlar açısından zor olacaktır. Bizim de kafamızda soru işareti kalmaz ailemizle ilgili. Tabii ki beni motive eden seyirci. Bu zamana kadar taraftarı iyi olan kulüplerde oynadım. Benim performansımı olumlu etkiliyor. İyi bir taraftarımız var. Bu süreçte taraftarı iyi olan kulüpler olumsuz etkilenebilir. Mesela Başakşehir'i bu durum çok fazla etkilemez diye düşünüyorum.”