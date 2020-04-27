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Sözcü

Dünyaları kurtaran adam! Fernando Muslera…

Galatasaray’a geldiği 2011’den bu yana lige damga vuran Uruguaylı, tüm takımların kâbusu oldu. Aslan’ın kalesinde o varken ezeli rakipleri file bekçilerine milyon Euro’lar saçtı.

07:39 -
Haberler Futbol
Dünyaları kurtaran adam! Fernando Muslera…

Galatasaray’a, 2011'de Lazio'dan transfer oldu. Bonservisine 6 milyon 750 bin Euro verildi; bir sene önce 4.5 milyon Euro'ya transfer edilen Lorik Cana da İtalyan ekibine takaslandı. O dönemde, “Bu kadar para kaleci için harcanır mı” da denildi, “Elleri küçük” de… Ancak zaman, ona güvenenleri haklı çıkardı, Fernando Muslera, sadece Galatasaray'ın efsanesi olmakla kalmadı, Süper Lig'e de adını altın harflerle yazdırdı.

DAHA 33 YAŞINDA, YOLU UZUN!

Muslera, Galatasaray'da, adı taktik tahtasına ilk yazılan isim her zaman. Sarı-kırmızılı kulübü sayısız başarıya taşıyan  Uruguaylı, bu sezon da yüzde 80'lik kurtarış oranıyla rakipsiz. ‘Haksız Rekabet' lakabı takılan Muslera, daha 33 yaşında; yani bir kaleci için hâlâ genç, önünde uzun bir kariyer var. Peki Galatasaraylılar, geride kalan 9 sezonda Muslera'ya sahip olmanın mutluluğunu yaşarken rakipleri ne yaptı?

KARTAL'DA HIÇ İSTİKRAR YOK

Beşiktaş’ta, bu periyotta, altyapıdan gelen gençlerin de dahil olmasıyla 14 farklı kaleci kadroya girdi. Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Allan McGregor, Tolga Zengin, Günay Güvenç, Denys Boyko, Fabricio, Utku Yuvakuran ve Loris Karius en az bir maçta kaleci kazağını sırtına geçirdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan 9 sezonda kalecileri için 8.5 milyon Euro harcarken arzu ettiği istikrarı bir türlü yakalayamadı.

FENER'DE 10 KALECİ TER DÖKTÜ

Fenerbahçe’de aynı dönemde Volkan Demirel, Mert Günok, Serkan Kırıntılı, Erten Ersu, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Kameni, Harun Tekin, Berke Özer ve Altay Bayındır şans buldu. Volkan idari göreve geçene kadar kalede sıkıntı yaşanmadı ama yaklaşık 7 milyon Euro harcadı. Bayrağı devralan Harun ve Altay beklentileri karşılayamadı

MUSLERA’NIN REKORLARI

  • 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu.
  • Galatasaray'da en çok kupa kazanan yabancı futbolcu.
  • Galatasaray formasını en çok maçta giyen yabancı futbolcu.
  • Copa America'da en çok forma giyen futbolcu.
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