Corona önlemli maç! ‘Aç kalamayız’

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, birçok spor organizasyonunu durdururken, bazı ülkeler salgına rağmen şartları zorlamaya devam ediyor. Bu ülkelerden biri olan Nikaragua’da, corona virüsüne rağmen spora ara verilmiyor.

Nikaragua’da corona virüsüne rağmen gerçekleştirilen son spor organizasyonu ise bir boks maçı oldu. Managua’daki Alexis Argüello Spor Merkezi’nde Ramiro Blanco ve Robin Zamora arasında yapılan maç öncesi alınan corona virüsü önlemleri çerçevesinde sporculara dezenfektan sıkıldı, seyirciler birer metre arayla oturtuldu, salona girenlerin ateşleri ölçüldü ve ring kızları maske taktı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYDULAR!

Sporcular ve hakemler ringe çıkana kadar maske taktı. Maç sırasında ise maskelerini çıkardılar. Boksörlerin antrenör ekibi de ringe birer metre arayla maske takarak geldi. 8097 kişi kapasiteli salonda yapılan maçı yaklaşık 800 kişi izledi. Seyirciler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturdu.

İlginç görüntüler eşliğinde gerçekleştirilen karşılaşma öncesi konuşan organizatör Rosendo Alvarez, Nikaragua’nın fakir bir ülke olduğunu belirtip “Boksörler ailelerine yemek götürmek zorundalar. Aç kalamayız. Evlerinde sessizce oturup bekleyemezler. Nikaragua’da corona virüsünden korkmuyoruz. Karantina kuralları alınmadı. Yurt dışından gelen insanlarda corona virüsüne rastlandı. Ülkedeki kimse virüse yakalanmadı” dedi.

Nikaragua’da beysbol ve futbol ligleri de devam ediyor.