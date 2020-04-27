Bruma’ya ‘dost’ kazığı! Hesabındaki 3 milyon euro…

2017 yılında Galatasaray’dan RB Leipzig takımına transfer olan Portekizli futbolcu Bruma’nın, en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Portekiz basınındaki habere göre; 25 yaşındaki futbolcunun Almanya’da yaşadığı sırada en yakın arkadaşı Du Ganso tarafından 3 milyon euro dolandırıldığı öğrenildi.

Bruma’nın Leipzig’de forma giydiği dönemde arkadaşına mahkeme onaylı vekalet verdiği, Du Ganso’nun da 2 yıl boyunca yıldız futbolcunun hesabından kendi hesabına para aktardığı tespit edildi.

Şubat ayında ev almak isterken durumu fark eden Portekizli yıldızın arkadaşını mahkemeye verdiği belirtildi. 2013’te Sporting Lizbon’dan 13 milyon euro’ya Galatasaray’a transfer olan Bruma, 2016’da 15 milyon euro’ya RB Leipzig’in yolunu tuttu.

Başarılı futbolcu geçtiğimiz sezon başında Hollanda takımlarından PSV Eindhoven ile sözleşme imzaladı.

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