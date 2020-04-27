Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları yıldız kaleci için konuştu: ‘Bize önerdiler ama çok yaşlı!’

Beşiktaş’ta sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan ve siyah-beyazlıların yollarını ayıracağı Alman kaleci Loris Karius’un yerine yeni sezon için alternatifler düşünülüyor.

Transfer hazırlıklarını ve çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları, Şili’de yayın yapan La Cuarta gazetesine 37 yaşındaki Şilili kaleci Claudio Bravo hakkında açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, Manchester City’nin kadrosunda bulunan deneyimli kaleci hakkında “Claudio Bravo ile ilgilenmiyoruz. Çok yaşlı. Bize önerdiler ancak başka alternatiflere yöneleceğiz” diye konuştu.

Şili basınında Bravo’nun yeni durağının Manchester City’nin sahibi olan grubun diğer takımlarından MLS ekibi New York City olabileceği söyleniyor.