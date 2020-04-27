Arjantin’de tüm ligler sona erdirildi! 2 yıl küme düşme yok…

Corona virüsü salgını sonrası futbolun durduğu dünyada Hollanda’dan sonra bir radikal karar da Arjantin’den geldi.

AFA Başkanı Nelson Tapia yaptığı açıklamada Arjantin’de profesyonel liglerin tamamının iptal edildiğini belirtirken mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini duyurdu. Tapia açıklamasında 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını sözlerine ekledi.

Bu kararı ile maksimum seviyede güvenlik önlemi aldıklarını söyleyen Tapia Ocak ayında bile olsa yeniden futbol sezonunun açılması için beklemeleri gerekiyorsa sonuna kadar bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Arjantin’de ilk 3 sıradaki takımlar ve puan durumları şöyle;

Boca Juniors – 48 puan

River Plate – 47 puan

Velez Sarsfield – 39 puan

Racing Club – 39 puan

Argentinos – 39 puan