Taşınırken Dünya şampiyonluğu madalyasını kaybetti

Geçtiğimiz yaz düzenlenen ICC Kriket Dünya Kupası’nda İngiltere ile birlikte şampiyonluğa ulaşan 25 yaşındaki yıldız sporcu Jofra Archer, taşınırken büyük bir talihsizlik yaşadı. Dairesini taşıyan Jofra Archer, yeni evinde kutuları açınca şok yaşadı. Dünya Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya, kutuların hiçbirinden çıkmadı.

Yaşadıklarını BBC Radio 5’e anlatan Jofra Archer “Evimi taşıdıktan sonra madalyamın kaybolduğunun farkına vardım. Bir arkadaşım benim portremi yapmıştı. Madalya da o portrenin üstünde duruyordu. Resim duruyor ama madalya ortada yok. Madalyamı şu anda elinde bulunduran kişiden onu geri vermesini istiyorum” dedi.

Aradan bir hafta geçmesine rağmen madalyanın nerede olduğu hakkında henüz bir bilgiye ulaşamadığını söyleyen Jofra Archer “Ülkemden İngiltere’ye geri döndüğümde karantinaya alındım. Bu süreçte elimden bir şey gelmiyor. Her şey madalyayı alan kişinin ellerinde…” ifadelerini kullandı.

İngiltere, Dünya Şampiyonası finaline Yeni Zelanda’yı mağlup ederek ilk şampiyonluğa ulaşmıştı.