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Sözcü

Serie A için flaş gelişme! İtalya başbakanı tarih verdi…

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüsü salgınına yönelik uygulanan tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren kademeli gevşetileceğini açıklarken, Serie A takımlarının 4 Mayıs'ta bireysel antrenmanlara başlayabileceğini duyurdu.

SKOR DIŞ HABER
22:37 -
Haberler Futbol
Serie A için flaş gelişme! İtalya başbakanı tarih verdi…

Corona virüsünün büyük hasar yarattığı İtalya’da 4 Mayıs’tan itibaren yeni bir aşamaya geçileceği açıklandı. İtalya başbakanı Giuseppe Conte, ülkede salgına yönelik uygulanan tedbirlerin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

Futbolun da geleceğinin merak edildiği İtalya’da Serie A ile ilgili de bir karar alan hükümet takımların 4 Mayıs tarihi ile birlikte bireysel antrenmanlara başlayabileceğini, şartların olumlu devam etmesi halinde ise 18 Mayıs’ta takım antrenmanlarının başlayacağını açıkladı.

Süresiz ertelenen Serie A’da sezonun 2 Haziran’da başlaması bekleniyor.

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