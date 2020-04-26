Serie A için flaş gelişme! İtalya başbakanı tarih verdi…

Corona virüsünün büyük hasar yarattığı İtalya’da 4 Mayıs’tan itibaren yeni bir aşamaya geçileceği açıklandı. İtalya başbakanı Giuseppe Conte, ülkede salgına yönelik uygulanan tedbirlerin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

Futbolun da geleceğinin merak edildiği İtalya’da Serie A ile ilgili de bir karar alan hükümet takımların 4 Mayıs tarihi ile birlikte bireysel antrenmanlara başlayabileceğini, şartların olumlu devam etmesi halinde ise 18 Mayıs’ta takım antrenmanlarının başlayacağını açıkladı.

Süresiz ertelenen Serie A’da sezonun 2 Haziran’da başlaması bekleniyor.