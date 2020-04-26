Roberto Mancini: ‘Evde delirmek için 60 gün yeterli bir süre’

Galatasaray’ın eski teknik direktörü olan ve şu an İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, İtalyan basınına içini döktü.

Deneyimli çalıştırıcı, “Dürüst olmalıyım ki evde delirmek için 60 gün yeterli bir süre. Sabah idman yapmaya çalışıyorum. Virüs yüzünden sevdiklerine veda bile edemeyen insanların hikayelerini dinlemek büyük üzüntü veriyor” dedi.

“Milli takım hocası olarak Serie A devam etmezse milli maçlar açısından daha kolay olacak” diyen Mancini, liglerin başlamasının milli maç takvimi için de zorlayıcı olacağını “Çünkü yaz boyunca üst üste maçlar oynanacak ve futbolcuların sakatlanma riski çok yüksek. Kadromuzda 23-24 oyuncudan fazlasını hazır tutmamız gerekebilir” sözleriyle ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı, “Oyuncularımın sahaya çıkmak için ne kadar arzu dolu olduğunu biliyorum. Umarım hepimizin tatmin olduğu kalitede olacak şekilde bir geri dönüş yaşarız” diye konuştu.