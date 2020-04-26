Lloris’ten uyarı: Sporcular Formula 1 arabalarına benzer

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’da forma giyen Hugo Lloris, corona virüsü sonrası liglerin yeniden başlatılması hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkesinde Le Parisien gazetesine konuşan Fransız kaleci “Sporcular Formula 1 arabalarına benzer… Ligler yeniden başlamadan önce onlara biraz zaman verilmesi gerekir. Aksi takdirse, ciddi sakatlıklar meydana gelir” dedi.

Şu anda tüm sporcuların kilo almamak için çabaladıklarını belirten Lloris “Sporcuları Formula 1 arabalarının motor sistemi gibi sistemleri vardır. Her şey mükemmel ayardadır. Motoru yeniden çalıştırmadan önce dikkat etmeniz gerekir. Ligler yeniden başlamadan önce sporcuların zamana ihtiyaçları var. Fiziksel olarak hazır olmamız gerekiyor. Tıpkı son düzlükte tüm gücümüzle koşmak için yeterli fiziksel güce sahip olmamız lazım. Şu anda ideal kondisyonumuzdan çok ama çok uzaktayız” dedi.

Maçların seyircisiz oynanma ihtimali hakkında da yorum yapan Lloris “Seyircisiz aynı olmayacak. Ancak buna adapte olabiliriz. Şu dönemde insanları bir araya getirmek pek akıllıca olmaz. Burada biz sporculara da sorumluluk düşüyor. Yarın yeniden seyircili oynayabiliriz ama virüsün bir insana vereceği fiziksel zarar, yıllar boyu sürebilir” ifadelerini kullandı.