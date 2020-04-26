Edgardo Codesal: Maradona tanıdığım en kötü insan

Batı Almanya ile Arjantin arasında 8 Temmuz 1990’da Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan Dünya Kupası finalinde Diego Maradona, tarihe geçme fırsatını kaçırmıştı. Meksika’daki kupayı havaya kaldıran efsane isim, İtalya’daki finalde Brehme’nin 85. dakikada attığı golle ‘Dünya Kupası’nı üst üste iki kez kazanan kaptan olma’ fırsatını da kaçırmış oldu.

Bu karşılaşmanın Uruguay doğumlu hakemi Edgardo Codesal, 30 yıl sonra ülkesi Radio 1010’a konuştu. Maradona’nın final günü çok agresif olduğunu ve onu atması gerektiğini belirten Codesal, “65. dakikada Monzon’a kırmızı kart gösterdiğimde bana bağırıp FIFA’nın hırsız olduğunu söyledi. Onu da oyun dışına göndermeliydim. O şimdiye kadar tanıdığım en kötü insan” ifadelerini kullandı.

“MAÇ BAŞLAMADAN ATMALIYDIM”

Almanya’nın 1-0 kazandığı finalin hakemi Edgardo Codesal, “Eğer kuralları uygulasaydım onu maç başlamadan önce oyundan tüm stada hakaretten ihraç etmeliydim” diyerek, Maradona’nın karşılaşma öncesinde ülkesinin milli marşını ıslıklayan Almanya taraftarlarına ortak parmağını göstermesini hatırlattı.

“Yaptığı hareketten sonra onu sakinleştirmeye çalıştım ve kendisinin bir futbolcu olduğunu hatırlattım” diyen Codesal, Diego Maradona’nın futbolculuğuna da her izleyen gibi kayıtsız kalamadı;

“O dünyanın en iyi futbolcularından biriydi. Sahaya her şeyini koyan bir liderdi. Bir futbolcu olarak ona büyük saygım ve hayranlığım var.”