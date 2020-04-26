SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Corona virüsüne rastlanmayan ülkede de futbol askıya alındı

Tacikistan Futbol Federasyonu, ülkedeki maçların 10 Mayıs tarihine kadar askıya alındığını açıkladı. Futbolun devam ettiği ender ülkelerden olan Tacikistan'da şu ana kadar corona virüsü vakasına rastlanmadığı açıklandı.

12:05 -
Haberler Diğer Ligler
Corona virüsüne rastlanmayan ülkede de futbol askıya alındı

Corona virüs nedeniyle dünyada futbol dururken, Tacikistan, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Türkmenistan’da ise karşılaşmalar devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan, maçları askıya almaya karar verdi.

Tacikistan Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada halkın sağlığı ve güvenliği için, kamu ve spor etkinliklerinin geçici olarak durdurulması kararını desteklediklerini ve tüm futbol organizasyonlarını 10 Mayıs tarihine kadar askıya aldığını açıkladı.

Dokuz milyon nüfusu bulunan ülkede şu ana kadar korona virüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.

Corona tacikistan