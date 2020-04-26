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Başkan Ronaldo’dan corona mektubu

Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldo, hisselerinin çoğunluğuna sahip olduğu La Liga ekibi Valladolid takımının internet sitesinden bir mektup yayınladı.

SKOR DIŞ HABER
13:23 -
Haberler Futbol
Başkan Ronaldo’dan corona mektubu

Brezilya Milli Takımı’nın efsane isimlerinden Ronaldo, geçtiğimiz yıl, Milli futbolcumuz Enes Ünal’ın da formasını giydiği Valladolid takımının yüzde 51 hissesini satın almıştı. Futbol kariyerine kulüp başkanı olarak devam eden Ronaldo, kulübünün resmi sitesinden corona virüsü salgını nedeniyle içinde bulunulan zorlu günlerin geçeceğini belirten bir mektup yazdı.

Ronaldo, sakatlandığı dönemde kendisine artık yürüyemeyeceğinin söylendiğini ancak daha güçlü geri döndüğünü belirtirken, insanların da bu felaketten güçlenerek döneceğine inandığını belirtti.

Efsane futbolcu, mektubunda “Fiziksel bir felaket bizi ayırdı. Bizi şu anda birleştirecek tek şey empati… Kolektif ruh, sorumluluk ve insanlık… Evlerimizde sevdiklerimizle birlikteyiz. Hiç tanımadığımız insanlar ile aynı duyguları yaşıyoruz. Pek çok farklı şekilde birbirimize destek oluyoruz. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bana sakatlandığımda bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti. Ben daha güçlü döndüm. Biz de bu felaketten daha güçlü çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Corona ronaldo
Son güncelleme: 14:21 26.04.2020