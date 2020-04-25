SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Premier League yıldızları FIFA 20’de kapıştı, kazanan Jota oldu!

Premier League yıldızlarının corona virüsü ile mücadeleye yardım amacıyla bir araya geldiği ePremier League Invitational FIFA 20 turnuvasında finalde Wolves'tan Diogo Jota ile Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold bir araya geldi. Kazanan Jota oldu!

SKOR DIŞ HABER
21:52 -
Haberler Futbol
Premier League yıldızları FIFA 20’de kapıştı, kazanan Jota oldu!

Wolverhampton Wanderers’ın yıldız hücum oyuncusu Diogo Jota, Premier League yıldızlarının FIFA 20 sahnesinde buluştuğu ePremier League Invitational turnuvasında finalde Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold’u altın golle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvadan elde edilen gelir Premier League oyuncularının oluşturduğu PlayersTogether inisiyatifi üzerinden NHS’e (Ulusal Sağlık Servisi) aktarılacak. Canlı yayınlanan turnuvada Wolves’ı yöneten Jota, gollerini Adama Traore ve Raul Jimenez’le bulurken Alexander-Arnold’ın Liverpool’unda golü atan Georginio Wijnaldum oldu.

Yarı final maçlarında Alexander-Arnold, Manchester City’nin yıldızı Raheem Sterling’i, Jota ise Burnley’den Dwight McNeil’ı mağlup etmişti. Benzer yardım turnuvalarına önümüzdeki günlerde de devam edilmesi bekleniyor.

Diogo Jota ePremier League Invitational FIFA 20 İngiltere Premier League liverpool Trent Alexander-Arnold Wolverhampton Wanderers