Paolo Maldini: ‘Tarihte en çok kaybeden oyuncuyum’

Geçtğimiz günlerde yakalandığı corona virüs hastalığından kurtulan Paolo Maldini, Milan kariyeri üzerine açıklamalarda bulundu.Milan forması ile 647 Serie A maçına çıkan ve tüm kariyerini burada geçiren Maldini, 25 senelik kariyerinde uzunca süre takımın kaptanlığını da yaptı.

“ÇOK KAZANDIM AMA ÇOKÇA DA KAYBETTİM”

Efsane isim Maldini’ye kendisine en çok acı veren maçın sorulması üzerine; “Bana en çok acı veren maç? Aslında tarihte en çok kaybeden oyuncuyum. Çok kazandım ama aynı zamanda çokça da kaybettim: 3 Şampiyonlar Ligi Finali, 1 Avrupa Süper Kupa Finali, 3 Kıtalararası Kupası, 1 Dünya Kupası Finali, 1 Avrupa Şampiyonası.” dedi.

“BU RENKLERLE DOĞDUM”

Maldini sözlerini; “25 yıllık kariyerimde çok kazandım ama hiç Milan’dan ayrılmayı düşünmedim. Ben Milano’danım, Milan’ın oyuncusuyum. Bu renklerle doğdum. Milan’dan gitmenin tek yolu, yönetimin beni satmak istemesi olurdu.” diyerek bitirdi.