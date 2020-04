Green Bay Packers seçmeleri yine boş geçti! Aaron Rodgers takas mı olacak?

Dünyada corona salgınıyla baş etmeye çalışırken spor müsabakaları da askıya alındı. Amerikan spor ligleri de salgına önlem alınması sebebiyle durmuş durumda. Ancak liglerin üniversite seçmeleri online olarak devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde WNBA’de yapıldığı gibi NFL’de de seçmeler online olarak yapılıyor. NFL Draft 2020 23 Nisan’da başladı ve bu gece, yani 25 Nisan’da, sona erecek. Takımların seçtiği oyuncular, internet üzerinden açıklanırken bu süreç canlı olarak sporseverlere servis ediliyor.

NFL’in köklü kulüplerinden Green Bay Packers, seçmelerde daha üst sıradan oyuncu alabilmek için 1 ve 4. tur draft haklarını, Miami Dolphins’in ilk turdaki 26 numaralı draft hakkı karşılığında takas etti. Son olarak 2005 senesinde seçmelerde bir hücum oyuncunu takıma katan Packers’ın bu hamlesi NFL camiasında heyecan yarattı. Takımın süper yıldızı Aaron Rodgers seçmelerden hemen önce katıldığı bir programda, “15 senedir bir hücum oyuncusu seçmedik. Bence bu sefer güzel olacak” diyerek heyecanını dile getirmişti.

Aaron Rodgers on @PatMcAfeeShow: “We haven’t picked a skill player in the first round in 15 years, so that would be kind of cool.”

Rodgers says whoever the pick is, he’ll track down his phone number and welcome him to the team tonight — if the Packers don’t trade out.

— Matt Schneidman (@mattschneidman) April 24, 2020