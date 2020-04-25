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Green Bay Packers seçmeleri yine boş geçti! Aaron Rodgers takas mı olacak?

NFL takımlarından Green Bay Packers, oyun kurucu süper yıldız Aaron Rodgers'a sahip olmasına karşın NFL Draft 2020'de 26. sıradan oyun kurucu Jordan Love'ı seçti. Packers'ın bu hamlesi büyük tepki topladı.

SKOR DIŞ HABER
15:07 -
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Green Bay Packers seçmeleri yine boş geçti! Aaron Rodgers takas mı olacak?

Dünyada corona salgınıyla baş etmeye çalışırken spor müsabakaları da askıya alındı. Amerikan spor ligleri de salgına önlem alınması sebebiyle durmuş durumda. Ancak liglerin üniversite seçmeleri online olarak devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde WNBA’de yapıldığı gibi NFL’de de seçmeler online olarak yapılıyor. NFL Draft 2020 23 Nisan’da başladı ve bu gece, yani 25 Nisan’da, sona erecek. Takımların seçtiği oyuncular, internet üzerinden açıklanırken bu süreç canlı olarak sporseverlere servis ediliyor.

NFL’in köklü kulüplerinden Green Bay Packers, seçmelerde daha üst sıradan oyuncu alabilmek için 1 ve 4. tur draft haklarını, Miami Dolphins’in ilk turdaki 26 numaralı draft hakkı karşılığında takas etti. Son olarak 2005 senesinde seçmelerde bir hücum oyuncunu takıma katan Packers’ın bu hamlesi NFL camiasında heyecan yarattı. Takımın süper yıldızı Aaron Rodgers seçmelerden hemen önce katıldığı bir programda, “15 senedir bir hücum oyuncusu seçmedik. Bence bu sefer güzel olacak” diyerek heyecanını dile getirmişti.

Ancak beklenen yine olmadı. Packers NFL Draft 2020’de 26. sıradan seçmesine karşın takıma Rodgers’la aynı pozisyonda oynayan oyun kurucu Jordan Love’ı seçti.

Lig çevrelerinde Packers’ın bu seçimi topa tutuldu. Zira kulüp senelerdir yıldız oyun kurucu Rodgers’ı doğru parçalarla destekleyememekle eleştiriliyordu. Rodgers’ın bu konuda önceden bilgilendirilmediği ve durumla ilgili sinirli olduğu gelen haberler arasında. Sosyal medyada kullanıcılar takımın genel menajeri Brian Gutekunst’u sert  biçimde eleştirdi.

Ünlü yorumcu Stephen A. Smith, Packers’ın bu kararını, “Rodgers muhtemelen aşağılanmış hissediyordur. Öyle de hissetmeli. Onun yerinde ben olsam bu kararın ardından takasımı isterdim” sözleriyle yerden yere vurdu.

Bir başka NFL analisti Chris Simms, “Packers’ın Love’ı seçmesi beni deli etti. Rodgers’ın birkaç sene daha oynayacak. 49ers onları geçtiğimiz sene playofflarda rezil etmişti ve şu anda da eskisinden daha iyi değiller. Bir türlü anlamıyorum” diyerek tepkisini belirtti.

Bazı yazarlar ise Rodgers’ın kısa süre içinde takas olacağı konusunda spekülasyonda bulundu. Chicago Bears’ın oyuncuyu alabileceği konuşulsa da Rodgers gibi bir yeteneği takımından koparmak kolay olmayabilir.

Aaron Rodgers, 2005 senesinde Packers tarafından draft edilmiş ve ligin son 15 senedeki en önemli süper yıldızlarından birine dönüşmüştü. Bu birliktelikte Rodgers iki kez MVP seçilmiş, bir kez de takımıyla Super Bowl şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Buna karşın Packers’ın elinde bulunan yeteneğe oranla çok daha azını yapabildiği konuşuluyor.

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Son güncelleme: 15:09 25.04.2020