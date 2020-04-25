Green Bay Packers seçmeleri yine boş geçti! Aaron Rodgers takas mı olacak?

Dünyada corona salgınıyla baş etmeye çalışırken spor müsabakaları da askıya alındı. Amerikan spor ligleri de salgına önlem alınması sebebiyle durmuş durumda. Ancak liglerin üniversite seçmeleri online olarak devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde WNBA’de yapıldığı gibi NFL’de de seçmeler online olarak yapılıyor. NFL Draft 2020 23 Nisan’da başladı ve bu gece, yani 25 Nisan’da, sona erecek. Takımların seçtiği oyuncular, internet üzerinden açıklanırken bu süreç canlı olarak sporseverlere servis ediliyor.

NFL’in köklü kulüplerinden Green Bay Packers, seçmelerde daha üst sıradan oyuncu alabilmek için 1 ve 4. tur draft haklarını, Miami Dolphins’in ilk turdaki 26 numaralı draft hakkı karşılığında takas etti. Son olarak 2005 senesinde seçmelerde bir hücum oyuncunu takıma katan Packers’ın bu hamlesi NFL camiasında heyecan yarattı. Takımın süper yıldızı Aaron Rodgers seçmelerden hemen önce katıldığı bir programda, “15 senedir bir hücum oyuncusu seçmedik. Bence bu sefer güzel olacak” diyerek heyecanını dile getirmişti.

Aaron Rodgers on @PatMcAfeeShow: “We haven’t picked a skill player in the first round in 15 years, so that would be kind of cool.” Rodgers says whoever the pick is, he’ll track down his phone number and welcome him to the team tonight — if the Packers don’t trade out. — Matt Schneidman (@mattschneidman) April 24, 2020

Ancak beklenen yine olmadı. Packers NFL Draft 2020’de 26. sıradan seçmesine karşın takıma Rodgers’la aynı pozisyonda oynayan oyun kurucu Jordan Love’ı seçti.

Lig çevrelerinde Packers’ın bu seçimi topa tutuldu. Zira kulüp senelerdir yıldız oyun kurucu Rodgers’ı doğru parçalarla destekleyememekle eleştiriliyordu. Rodgers’ın bu konuda önceden bilgilendirilmediği ve durumla ilgili sinirli olduğu gelen haberler arasında. Sosyal medyada kullanıcılar takımın genel menajeri Brian Gutekunst’u sert biçimde eleştirdi.

Ünlü yorumcu Stephen A. Smith, Packers’ın bu kararını, “Rodgers muhtemelen aşağılanmış hissediyordur. Öyle de hissetmeli. Onun yerinde ben olsam bu kararın ardından takasımı isterdim” sözleriyle yerden yere vurdu.

“He should feel disgusted. He should feel insulted. And as far as I’m concerned, if I was Aaron Rodgers I’d ask to be traded.”@stephenasmith is MAD pic.twitter.com/c4HoUmOHjt — First Take (@FirstTake) April 24, 2020

Bir başka NFL analisti Chris Simms, “Packers’ın Love’ı seçmesi beni deli etti. Rodgers’ın birkaç sene daha oynayacak. 49ers onları geçtiğimiz sene playofflarda rezil etmişti ve şu anda da eskisinden daha iyi değiller. Bir türlü anlamıyorum” diyerek tepkisini belirtti.

The Packers taking Jordan Love pissed me off. It just did. Aaron Rodgers isn't going anywhere for a few years. Their run defense is no better than when the 49ers embarrassed them in the NFC Championship. I don't get it. — Chris Simms (@CSimmsQB) April 24, 2020

Bazı yazarlar ise Rodgers’ın kısa süre içinde takas olacağı konusunda spekülasyonda bulundu. Chicago Bears’ın oyuncuyu alabileceği konuşulsa da Rodgers gibi bir yeteneği takımından koparmak kolay olmayabilir.

Aaron Rodgers, 2005 senesinde Packers tarafından draft edilmiş ve ligin son 15 senedeki en önemli süper yıldızlarından birine dönüşmüştü. Bu birliktelikte Rodgers iki kez MVP seçilmiş, bir kez de takımıyla Super Bowl şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Buna karşın Packers’ın elinde bulunan yeteneğe oranla çok daha azını yapabildiği konuşuluyor.