‘Gaziantep’in teknik direktörü Marius Sumudica’dır’

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, Marius Sumudica’nın yerine düşünüldüğü iddia edilen Rumen teknik adam Constantin Galca ile ilgili çıkan tüm haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sporx’ten Ali Budak’a açıklamalarda bulunan Özmen, takımın teknik direktörünün Marius Sumudica olduğunu ve hocalarından memnun olduklarını belirtti.

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Özmen, “Hocamız şu an Romanya’da ve virüs tedbirleri kapsamında herkes gibi evinde bu süreci geçiriyor. Daha önce de bu tarz haberler yapıldı. ‘Bizi arayıp hoca düşünüyor musunuz’ diye soranlar oluyor. Bunlar tamamen yanlış şeyler. Hocamızla mutluyuz ve daha yapacak çok işimiz var” dedi.