Galatasaray’da yerli devrimi! İşte Fatih Terim’in listesi…

Fatih Terim'in isteği üzerine Galatasaray'da yerli devrimi yaşanacak. Corona virüsü nedeniyle yüksek maliyetli yabancı futbolcuları elden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig'deki yerli yıldızlara yönelecek.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Aslan, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç, Mert Hakan ve Erdoğan Yeşilyurt'u bedelsiz kadroya katmak için zaman kaybetmeyecek. Yine bonservis bedeli bulunmayan Rizesporlu Oğulcan'la da temasa geçilecek.

Boşta olan ve Galatasaray'da büyük tartışmalara neden olan Arda Turan defteri sezonun bitimiyle yeniden açılacak. Terim, Arda'yı takımda ağabeylik yapması için kadroya katmayı planlıyor.

Sparta Prag'a veda edecek olan Semih Kaya da yuvaya geri dönecek. Cimbom'un hedefinde olan diğer yerli isimler Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu, Roma'dan Mert Çetin ve Villarreal'den Enes Ünal. Yönetim, bu futbolcuları kiralamak için kulüpleriyle görüşecek.