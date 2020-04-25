Eski Sivassporlu Cicinho’nun unutulmaz Zidane anısı: ‘Herkes ağlıyor, lütfen git’

Bir dönem Sivasspor’da forma giyen Brezilyalı Cicinho, eski takım arkadaşı Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile yaşadığı ilginç anıları ESPN’e anlattı.

2006 yılının Ocak ayın da Sao Paulo’dan Real Madrid’e transfer olan Brezilyalı savunmacı, sezon sonunda kariyerine nokta koyan Fransız efsane Zinedine Zidane ve Başkan Florentino Perez’in soyunma odasındaki konuşmasını şu sözlerle aktardı:

“Zidane’ın son maçından sonra Başkan Florentino Perez soyunma odasına girdi ve sırayla bütün oyuncularla selamlaştı. O zamanlar Real Madrid’deki en yüksek kazan 6,5 milyon euro’ydu. Robinho şakayla karışık ‘Başkan, eğer Zizou yıllık 6,5 milyon Euro’dan iki yıllık sözleşme olursa kariyerini bitirmeyecek’ dedi. Herkes güldü ama Florentino ciddi bir şekilde, ‘Eğer isterse belgeleri hemen getiririm’ cevabını verdi. Zidane bir an düşündü, başkana baktı ve ‘Hayır, hayır… Artık bunu uzatmak istemiyorum’ dedi”

“OYUNCUYKEN BİLE ANTRENÖRLÜK YAPIYORDU”

Zidane’ın saha içi karakterine ilişkin konuşan Cicinho, “O bir şampiyondu. Her maçtan önce oyuncularla ilgilenirdi. Futbolcu olduğu zamanlarda bile antrenörlük yapıyordu. Florentino onun hep takım elbiseyle oynadığını söylerdi. Sahaya terlemeden gerçek bir zerafet koyardı. Maç sırasında kalp atış hızının hiç hızlanmadığı ve her zaman düzgün seviyede olduğunu görebiliyordunuz”

“ZIZIOU BURDAN ÇIK! HERKES AĞLIYOR…”

2006 Dünya Kupası Çeyrek Final turunda Brezilya’yı 1-0 yenen Fransa’nın kaptanı olan Zinedine Zidane, Thierry Henry’nin attığı golün asistini yaparken maç sonu Brezilya soyunma odasına uğramayı da ihmal etmemiş.

O anları anlatan Cicinho, şu ifadeleri kullandı:

“Zidane, Ronaldo ile forma değiştirmek için soyunma odamıza girdi. Atmosfer donuktu ve neredeyse herkes ağlıyordu. Ardından Ronaldo dedi ki; ‘Zizou, bana bir iyilik yap. Buradan çık çünkü herkes ağlıyor ve sinirleniyor. Tebrikler, inanılmaz bir maç oynadın ama lütfen git’ Sonrasında Zidane formasını aldı ve sessizce ayrıldı”

“BİZİMLE VAKİT GEÇİREN TEK İSPANYOL…”

Zidane’ın Brezilyalıları sevdiğini söyleyen Cicinho, “Real Madrid’deki yemekler sırasında İspanyollar solda, yabancı oyuncular sağda otururdu. Bizimle vakit geçirmeyi seven tek İspanyol Sergio Ramos’tu. Zidane her zaman masanın sonunda Ronaldo’nun yanında otururdu” şeklinde konuştu.

SİVASSPOR’DA 3 SEZON

Real Madrid’de 1,5 yıl forma giyen Cicinho, 2007 Ağustos’ta 11 milyon Euro’ya Roma’ya transfer oldu. Tecrübeli isim 2013’te Sivasspor’a geldi ve 3 sezon Süper Lig’de mücadele etti.