Diego Lugano: ‘Türkiye’de yaşadıklarımdan 10 kitap yazabilirim, böyle baskı görmedim!’

Fenerbahçe’nin unutulmaz savunma oyuncusu Diego Lugano, verdiği bir röportajda Fenerbahçe günlerinden söz ederken çarpıcı anekdotlar aktardı.

“Türkiye’de yaşadıklarımdan 10 tane kitap yazabilirim” diyen Lugano, “Türkler, Uruguaylılara çok benziyor, bir anda yükseliyorlar. 1000’lerce anım var. İlk yılımda Ümit Özat kaptandı, Alex gibi bir oyuncu vardı ve 100. yılda şampiyon olmalıydık. Hayatımda böyle bir baskı görmedim” dedi.

Lugano “Bir gün yemekteydik, yabancılar maaşları alamadığı için sinirliydi ve kaptan bana, 5 aylık maaşını alamadığını söyledi. Tercümana başkan ile görüşmek istediğimizi söyledik ama ondan önce başkan ona, ikimizle konuşmak istediğini söylemiş. Maça çıktık, kazandık ve sonra ofisine gittim. Ofisine gidince, el kol hareketleriyle bir şeyler anlatmaya başladı, hiçbir şey anlamadım. Sinirli bir Türk, başka kimseye benzemiyor” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Masaya vurdu, bir şeyleri tekmeledi, bizi tehdit mi ediyordu anlamadım. Konuşmak istediğimizde de bizi ofisten attı. Tercüman çevirmek istemedi. Çok gergindi. 100 yıllık bir kulüpte olduğumuzu, 25 milyon taraftarı olduğunu ve Güney Amerikalıların maçtan 1 gün önce para konuşmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş. Halbuki biz hiçbir şey söylememiştik.”

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“Ertesi gün kaptana gittim, bizim onu da savunmak istediğimizi söyledim, herkesi savunmak istediğimizi belirttim” diyen Lugano, “Bana, ‘Senin benim hakkımı korumanı mı istedim’ dedi. ‘İstediysem, özür dilerim’ dedi. Benim tek başıma bu durumu yarattığımı söyledi. Çok başka bir kültür olduğunu söyledi. Orada başkanın istediğini yapma hakkı vardı” ifadelerini kullandı. Kaptan olmak hakkında da konuşan Uruguaylı, “Kaptan olmak, soyunma odasının kontrolünü elinde tutmak, bir sır gerektirmiyor. Önemli olan, kendin olmak. Her gün düzenli olarak gösterdiğin belli bir davranış modelin varsa, bu senin saygı görmeni, sevilmeni sağlıyor” dedi.