Chelsea maaş kesintisine gitmedi, oyuncularını yardım kuruluşlarına yönlendirdi…

Chelsea, resmi internet sitesi üzerinden, A takım oyuncularının maaşlarından corona virüsü salgını kaynakla herhangi bir kesinti yapmayacaklarını ve bir katkı istemeyeceklerini açıkladı.

Oyuncularla yapılan görüşmeler neticesinde kulüp oyuncuları pek çok farklı vakıf ve yardım kuruluşuna yönlendirdi. İngiliz basınında Chelsea’den yüzde 10’luk bir kesinti geleceği tahmin edilirken Londra ekibi böyle bir yola gitmeyi tercih etmedi.

Açıklamada, “Şu anda erkekler A takımı kulübe finansal bir katkıda bulunmayacak. Bunun yerine yönetim kurulu olarak takımı, çabalarını yardım kuruluşlarına destek olmaları için yönlendirdik” ifadelerine yer verildi.

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Kulüp ayrıca herhangi bir çalışanı için hükümetin sunduğu Corona Virüsü İş Koruma Fonu’ndan yararlanmayacağını ve genel olarak ücretsiz izin gibi bir uygulama düşünmediklerini, herkesin maaşının tamamını alacağını açıkladı.

“Kriz geliştikçe kulüp, erkekler A takımı ile kulübün aktivitelerine finansal katkıları üzerinde fikir alışverişi yapmaya devam edecektir” ifadelerine açıklamada yer verildi.

Liverpool, Tottenham ve Bournemouth, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıp kamu vergilerinden oluşturulan Corona Virüsü İş Koruma Fonu’ndan faydalanmaya yeltenmiş ancak baskılar sonucu geri adım atmak zorunda kalmışlardı. Şu zamana kadar Southampton, West Ham United ve Arsenal oyuncularıyla maaş kesintisi konusunda anlaşmaya vardı.