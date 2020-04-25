Borussia Mönchengladbach’tan ‘karton taraftar’ projesi!

Almanya Bundesliga’nın 9 Mayıs’ta yeniden start alması beklenirken ligin iddialı ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ilginç bir projeye imza attı.
Borussia Park tribünlerini ‘karton taraftarlar’ ile doldurmak için başvuruları toplayan kulübün kampanyasına 8 bini aşkın taraftar katıldı.
Kulübün resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilen taraftarlar 5 Euro ödeyerek ve bir fotoğraflarını ileterek tribündeki yerini aldı.
Elde edilen gelir kulübün sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak.
View this post on Instagram
Der BORUSSIA-PARK füllt sich Erkennt ihr ein paar Gesichter?!