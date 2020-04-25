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Sözcü

Borussia Mönchengladbach’tan ‘karton taraftar’ projesi!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach Borussia Park'ın tribünlerini 'karton taraftarlar' ile dolduruyor. Taraftarların 5 € ödeyerek katılabildikleri kampanyada 8 bini aşkın sipariş alındı. Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta yeniden start alması bekleniyor.

23:15 -
Haberler Almanya Bundesliga
Borussia Mönchengladbach’tan ‘karton taraftar’ projesi!

Almanya Bundesliga’nın 9 Mayıs’ta yeniden start alması beklenirken ligin iddialı ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ilginç bir projeye imza attı.

Borussia Park tribünlerini ‘karton taraftarlar’ ile doldurmak için başvuruları toplayan kulübün kampanyasına 8 bini aşkın taraftar katıldı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilen taraftarlar 5 Euro ödeyerek ve bir fotoğraflarını ileterek tribündeki yerini aldı.

Elde edilen gelir kulübün sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak.

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Der BORUSSIA-PARK füllt sich Erkennt ihr ein paar Gesichter?!

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